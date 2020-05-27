“الصحة” تحدد مجموعة من الإرشادات في حالة العزل المنزلي للطفل المصاب بكورونا

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أصدرت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإرشادات الوقائية، لإتباعها في حالات العزل المنزلي للأطفال المصابين بفيروس كورونا المستجد، على أن يتم تنفيذها لمدة 14 يوما على الأقل للتأكد من شفاءهم بشكل تام.

وحددت الوزارة مجموعة من الإرشادات كالتالي:

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ضرورة الالتزام بعدم خروج المخالطين للمصاب من المنزل طوال فترة العزل، ومن الأفضل أن يكلف فرد من أفراد الأسرة يتمتع بصحة جيدة، ولا يعاني من أي أمراض مزمنة ليتولى رعاية المريض.

ضرورة الاهتمام بنظافة المنزل مع التهوية الجيدة للغرف، وتطهير الأسطح التي يتم لمسها باستخدام مواد مطهرة مثل الكلور المخفف بمقدار 100 مللي يضاف إلى 5 لتر ماء للكلور ترکیز 0.5%، وهذه الأسطح تتضمن أجهزة الكمبيوتر، ومقابض الأبواب، والهواتف المنزلية، وتجهيزات الحمام، والطاولات بجانب السرير، مع ضرورة ارتداء قفازات أثناء التنظيف.

ضرورة تغطية الأنف والفم بمنديل ورقي عند العطس أو الكحة، والتخلص منه بوضعه داخل کیس، ثم غلقه وإلقاءه في سلة المهملات، ثم غسل اليدين بالماء والصابون.

غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار لمدة 20 ثانية على الأقل، وتجنب لمس العين والأنف والفم قبل غسل الأيدي، وعدم مشاركة الأدوات المنزلية الشخصية مثل الأطباق والأكواب والمناشف أو الفراش والملابس مع الشخص المعزول، وبعد استخدام هذه الأدوات من جانب الشخص المعزول يجب غسلها بالماء والصابون مع ارتداء قفازات أثناء الغسيل.

شرب السوائل بكثرة، ومراقبة درجة حرارة المخالط كل 8 ساعات، واستشارة الطبيب أو الاتصال بالخط الساخن 105 مباشرة إذا حدثت أي من الأعراض لأي فرد من أفراد الأسرة.

والأعراض التي حذرت منها الوزارة هي:

– صعوبة في التنفس بما في ذلك زيادة ضيق الصدر والاختناق وضيق التنفس.

– كحة

– ارتفاع درجة حرارة الجسم.

وفي النهاية نصحت الوزارة بالحفاظ على ارتداء الكمامة، وتجنب المواصلات العامة والمزدحمة قدر الإمكان، إذا استدعى الأمر التوجه إلى المستشفى.