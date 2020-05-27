إصابة 12 شخصا في أسيوط بفيروس كورونا

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كشفت نتائج تحاليل مسحات أجريت في معامل وزارة الصحة بمحافظة أسيوط، لـ12 شخصا، عن إيجابية الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال مصدر مسئول في المديرية إن الحالات الإيجابية الجديدة المؤكدة لسيدة مقيمة في منطقة شارع محمد فريد بحي شرق أسيوط، وأخرى في منطقة غرب أسيوط، وثالثة في شارع رياض بمدينة أسيوط، وحالة في منطقة الوليدية، وحالة في شارع الشيخ صلاح في منطقة الوليدية.

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وأضاف المصدر، أن باقي الحالات المصابة بينها مصابون من قرية بني سميع بمركز أبوتيج، وشارع جمال عبد الناصر أول أسيوط، وشارع مساكن الترعة الإبراهيمية في مدينة أسيوط، وشارع جسر السلطان بمنطقة السادات غرب أسيوط، وشارع سعد زغلول أول أسيوط، وقرية باقور بمركز أبوتيج، ومنشية الأمراء بأسيوط.