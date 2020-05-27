“الأوقاف” تكشف عن خطتها لإعادة فتح المساجد في مصر

وجود هذا الخبر على أي موقع بخلاف (مصر 365) يعني أن المحتوى مسروق ولا يوجد إذن من مصر 365 لنشر الخبر.

حظيت خطة وزارة الأوقاف لإعادة فتح المساجد في مصر باهتمام الملايين، ممن يتوقون لعودة صلوات الجمع والجماعات، بعد أن تم تعليقها كإجراء احترازي ووقائي لمواجهة فيروس كورونا.

وكشف وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، عن إعداد دراسة لإعادة فتح دور العبادة بعد عيد الفطر المبارك، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

Advertisements

وقال وزير الأوقاف، إن الخطة التي تم إعدادها جاءت بناءا على ما لمسته الوزارة من التزام لدى المواطنين، أثناء إقامة صلاة التراويح بمساجد عمرو بن العاص، والجامع الأزهر، والفتاح العليم، وصلاة العيد بمسجد السيد نفسية.

وأشار إلى أنه تم إعداد خطة عودة العمل بالمساجد، ليتم عرضها على لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، المقرر عقدها بمجلس الوزراء، الأسبوع المقبل، للبت فيها بشكل نهائي.

ووجه وزير الأوقاف، بتوزيع 320 ألف متر سجاد للمديريات على مستوى الجمهورية، فضلًا عن سرعة توزيع السجاد اللازم لفرش المساجد بداية من يوم السبت المقبل الموافق 30 مايو.

ووجه الدكتور محمد مختار جمعة، القطاع الديني وقطاع المديريات، بتحديد أماكن المصلين داخل كل مسجد، وترك مسافات آمنة بين المصلي والآخر من جميع الاتجاهات، في إطار اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد.

وعقب الإعلان عن تلك الخطة، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد تحديد موعد عودة صلاة الجمعة في مصر، زاعمين أنها ستكون يوم الجمعة المقبل.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنها لم تحدد إلى الآن موعد فتح المساجد، واستئناف صلوات الجمع والجماعات.. مشيرة إلى أن الأمر متروك للجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة مجلس الوزراء، وهي المنوط بها اتخاذ هذا القرار.