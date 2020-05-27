الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 27 مايو في مصر .. أكبر حصيلة إصابات

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أصدرت وزارة الصحة والسكان بياناً رسمياً اليوم الأربعاء الموافق 27 مايو 2020 كشفت فيه عن آخر تطورات أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم رصد المزيد من الحالات الجديدة سواء من المصابين أو حتى من الوفيات، بينما تواصل ارتفاع أعداد المتعافين مثلما كان الحال تماماً في الآونة الأخيرة.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان والمستشار الإعلامي الخاص بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان في بيان رسمي، أن اليوم قد شهد تسجيل 19 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس المستجد على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وبالتالي ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 816 حالة وفاة.

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وأشار أيضاً إلى إجمالي عدد المصابين في مختلف مستشفيات العزل قد وصل إلى 19666 حالة، وخاصة بعدما رصدت وزارة الصحة والسكان 910 إصابة جديدة على مدار آخر 24 ساعة، مع ضرورة الإشارة إلى أن كافة الحالات الجديدة من المصريين المخالطين لحالات مصابة سابقاً.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في البيان على أن إجمالي عدد الحالات التي تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية قد ارتفع بدوره من خلال وصوله إلى 5798 حالة، ومن ضمنها 5205 حالة قد تعافت بشكل كامل من المرض وغادرت مستشفيات العزل بنجاح.

وإليكم الآن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في مصر اليوم الأربعاء 27 مايو 2020:

إجمالي عدد المصابين / 19666.

عدد المصابين الجدد / 910.

إجمالي عدد الوفيات / 816.

عدد الوفيات الجدد / 19.

إجمالي عدد المتعافين / 5205.

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