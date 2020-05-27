مواعيد عمل أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة انطلاقاً من السبت القادم

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حرصت هيئة النقل العام في العاصمة المصرية القاهرة على الكشف اليوم الأربعاء عن مواعيد العمل الجديدة الخاصة بأتوبيسات النقل العام في كافة أنحاء المحافظة، وذلك تحديداً بداية من يوم السبت القادم الموافق 29 مايو 2020 أي بعد نهاية عطلة عيد الفطر المبارك مباشرة التي امتدت لأسبوع كامل هذه المرة بسبب أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام في محافظة القاهرة خلال تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن كافة أتوبيسات النقل العام سوف تعود من جديد إلى العمل بصورة طبيعية انطلاقاً من يوم السبت القادم أي بعد يومين فقط لا غير من الآن.

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وأشار أيضاً إلى أن مواعيد عمل أتوبيسات هيئة النقل العام الجديدة سوف تكون هي نفس المواعيد التي كان يتم تطبيقها قبل حلول شهر رمضان الكريم الماضي، وذلك تزامناً مع التعديلات التي أقرها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مواعيد فترة حظر التجوال بداية من يوم الأحد القادم.

وشدد اللواء رزق علي في حديثه على أن كافة أتوبيسات النقل العام في محافظة القاهرة سوف تعمل على جميع الخطوط بداية من الساعة السادسة والنصف صباحاً إلى غاية الساعة السابعة مساءً بصفة يومية على مدار الأسبوع.

وأضاف أيضاً أن الهدف من وراء توقف عمل أتوبيسات النقل العام قبل ساعة كاملة من موعد فترة حظر التجوال التي تبدأ في تمام الساعة الثامنة مساءً، هو ضمان وصول هذه الأتوبيسات إلى الجراج الخاص بها من أجل الصيانة والمعاينة قبل استئناف العمل في اليوم التالي.

يُذكر أن مجلس الوزراء قد أعلن خلال الأسابيع القليلة الماضية أن فترة حظر التجوال من بعد نهاية عطلة عيد الفطر المبارك سوف تعود طبيعية للغاية، وذلك تحديداً بداية من الساعة الثامنة مساءً إلى غاية الساعة السادسة صباحاً بصفة يومية.

وتعتبر المواصلات العامة إحدى أبرز الوسائل التي يمكن أن ينتقل من خلالها عدوى الفيروس المستجد إلى الملايين من المواطنين، لذا سوف يتعرض أي مواطن لا يرتدي الكمامة أثناء ركوب هذه المواصلات إلى عقوبات قاسية من الناحية القانونية.

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