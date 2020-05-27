ارتفاع كبير في أعداد المصابين والوفيات في البحيرة بسبب فيروس كورونا

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شهدت محافظة البحيرة اليوم الأربعاء ارتفاعاً كبيراً في أعداد المصابين والوفيات في كافة أنحاء ومناطق المحافظة، بسبب أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد التي ضربت جميع المحافظات على مستوى الجمهورية بدون أي استثناء على الإطلاق منذ منتصف شهر مارس الماضي من العام الحالي 2020.

وأكد مصدر مسؤول في مديرية الشؤون الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان في محافظة البحيرة، أن اليوم الأربعاء قد شهد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بسبب الفيروس المستجد من أصل 6 حالات توفيت في مستشفى كفر الدوار العام، حيث تعود بقية الحالات إلى حالة وحيدة من محافظة كفر الشيخ إضافة إلى حالتين في محافظة الإسكندرية.

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وأشار أيضاً إلى أن محافظة البحيرة قد تم رصد فيها اليوم 52 إصابة جديدة بسبب ذلك الوباء المنتشر حالياً، وتم توزيع هذه الإصابات على النحو التالي:

33 حالة في دمنهور / 3 حالات في شبراخيت.

7 حالات في أبو حمص / 3 حالات في الدلنجات.

حالتين في كوم حمادة / حالة وحيدة في كفر الدوار.

حالة وحيدة في الرحمانية / حالتين في مركز بدر.

وشدد المصدر على أن مستشفيات العزل المتواجدة في محافظة البحيرة قد شهدت اليوم خروج 14 حالة بعد تعافي كلاً منها بشكل كامل من المرض، حيث خرجت 9 حالات تحديداً من مستشفى كفر الدوار العام، فيما خرجت 5 حالات أخرى من مركز التعليم المدني في دمنهور وفي مقدمة هذه الحالات طفل يبلغ عمره 5 سنوات.

يُذكر أن مصر باتت على مشارف تخطي حاجز 20 ألف حالة من المصابين خلال الأيام القليلة القادمة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وذلك في إشارة واضحة إلى عدم التزام عدد هائل من المواطنين بالإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان إضافة إلى منظمة الصحة العالمية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد طالب المواطنين في أكثر من مناسبة سابقة بضرورة الالتزام بكافة التعليمات التي تفرضها الدولة المصرية، من أجل محاولة الحد من تفشي ذلك الوباء بدرجة أكبر في المرحلة القادمة وخاصة في ظل عدم قدرة النظام الصحي المصري على تحمل تزايد أعداد المصابين.

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