مواعيد عمل المترو والقطارات بعد نهاية عطلة عيد الفطر انطلاقاً من السبت القادم

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حرص مترو الأنفاق إضافة إلى هيئة السكة الحديد على الكشف اليوم الأربعاء عن مواعيد العمل الجديدة الخاصة بالمترو والقطارات من بعد نهاية عطلة عيد الفطر المبارك أي انطلاقاً من يوم السبت المقبل الموافق 30 مايو 2020.

وتأتي هذه التعديلات الجديدة في مواعيد العمل سواء بالنسبة إلى المترو أو حتى القطارات تزامناً مع القرار الذي اتخذه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل موعد فترة حظر التجوال بداية من يوم الأحد القادم.

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وإليكم الآن مواعيد عمل مترو الأنفاق بداية من يوم السبت 30 مايو 2020:

آخر رحلة من محطة حلوان بالخط الأول تنطلق في تمام الساعة السابعة والربع مساءً.

آخر رحلة من محطة المرج الجديدة تنطلق في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

آخر رحلة من محطة شبرا الخيمة بالخط الثاني تنطلق في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

آخر رحلة من محطة المنيب بالخط الثاني تنطلق في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

آخر رحلة من محطة نادي الشمس بالخط الثالث تنطلق في تمام الساعة السابعة والربع مساءً.

آخر رحلة من محطة العتبة تنطلق في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

يتم تشغيل جميع الخطوط في تمام الساعة السادسة صباحاً بصفة يومية.

والآن سوف نستعرض لكم مواعيد عمل القطارات بداية من يوم السبت 30 مايو 2020:

أكدت هيئة السكة الحديد أن جميع القطارات سوف تعود إلى العمل بشكل طبيعي للغاية مثلما كان الحال تماماً أثناء عملها في الفترة التي سبقت شهر رمضان الكريم الماضي، على أن تتوقف حركة القطارات نهائياً طيلة فترة حظر التجوال.

يُذكر أن هيئة النقل العام قد أعلنت بدورها خلال الساعات الماضية عن مواعيد العمل الجديدة بالنسبة إلى أتوبيسات النقل العام بداية من يوم السبت القادم، حيث تتحرك أتوبيسات النقل العام على جميع الخطوط انطلاقاً من الساعة السادسة والنصف صباحاً إلى غاية الساعة السابعة مساءً أي قبل موعد بداية فترة حظر التجوال بساعة، حتى تتمكن الحافلات من العودة إلى الجراج للصيانة والتعقيم.

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