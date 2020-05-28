الكشف عن إجراءات وشروط دخول المصلين للمساجد

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قال الإعلامي وائل الإبراشي ، إن لديه معلومات عن عودة فتح المساجد في الفترة المقبلة، ومعلوماته تقول إن دخول المساجد سيكون بالكمامة ولن تُفتح دورات المياه للاستخدام بالمساجد، بجانب التباعد بين المصلين، وسيكون فتح المساجد للصلاة فقط، ولن يكون هناك عزاء أو كتب كتاب، مشيرًا إلى أن هذه المعلومات وفقًا لتصورات الأوقاف والصحة والجهات الأمنية حول عودة فتح المساجد.

وأضاف “الإبراشي”، خلال برنامج “التاسعة”، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن مصر آخر دولة أغلقت دور العبادة سواء المساجد أو الكنائس، وهناك قواعد سيتم اتخاذها للحفاظ على سلامة المواطنين، متوقعا أنه بعد فتح المساجد سنجد ردود فعل وحالة من البلبلة ونشر فيديوهات تستعرض الزحام، ولكن الحكومة تتخذ خطوات مدروسة متعلقة بهذا الأمر.

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وقال إن فتح دور العبادة أمر مهم جدًا للمواطنين، ولكننا لصعوبة الوضع الذي تمر به البلاد يجب أن نعرف الخطوات التي سيتم إتباعها والإجراءات الوقائية التي سيتم اتخاذها لإعادة فتح المساجد مع حماية المواطنين.

وأضاف “الإبراشي”، أنه لا يمكن فتح الباب على مصراعيه، لأن أمر الفتح يتطلب ضوابط صحية قد تستمر إلى 6 أشهر أو عام لحين التوصل إلى علاج لفيروس كورونا، ومن يوم السبت المقبل سيكون هناك خطوات عقابية في حالة عدم استخدام الكمامة، عند دخول الأسواق والبنوك والمنشآت الحكومية والخاصة وعند ركوب المواصلات العامة أو دخول المساجد.