11 إجراء حكومي لمواجهة كورونا تبدأ السبت المقبل

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يبدأ بعد غد السبت، العمل بالقرارات الجديدة التي تم أعلنت عنها الحكومة، فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، وذلك اعتبارا من 30 مايو الجاري ولمدة 15 يوما.

ونستعرض تفاصيل الإجراءات التي سيبدأ العمل بها السبت المقبل:

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1- يحظر انتقال المواطنين على جميع الطرق بدءًا من الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 6 صباحًا.

2- إغلاق المقاهي والكافيهات والكافيتريات والكازينوهات والنوادي الليلية والملاهي والحانات.

3- إغلاق جميع الحدائق العامة والشواطئ والمتنزهات.

4- اقتصار العمل بجميع محال الحلويات على خدمة (التيك أواي) خارج ساعات حظر التجول، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل طوال اليوم.

5- تُغلق جميع المحال التجارية والحرفية، والمولات التجارية من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 6 صباحًا.

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ويتم استثناء جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع، إلى جانب المخابز، ومحال البقالة، والسوبر ماركت، وبدالين التموين، ومحال الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك والصيدليات.

6- توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، من الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 6 صباحًا.

7- إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بجميع أنحاء البلاد.

8- تعليق تواجد الطلاب بمقار المدارس والجامعات والمعاهد وحضانات الأطفال.

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9- إلزام العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية والخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية.

10- تعليق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أي تجمعات كبيرة للمواطنين، واستمرار تعليق العروض التي تقام في دور السينما والمسارح.

11- استمرار تعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات حتى إشعار آخر.

ويُعاقب كل من يخالف حكم المادة 11 من هذا القرار بغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، ويُعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.