بداية من السبت.. 10 جهات مستثناة من الحظر

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بداية من بعد غد السبت، يتم العمل بالقرارات الجديدة التي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة، فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية للتصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد، اعتبارا من 30 مايو ولمدة 15 يوما.

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه، مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020م (الخاص بفرض حظر التجول في بعض مناطق سيناء)، واستمرارا لجهود الدولة للحفاظ على صحة المواطنين ومنعا لأي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، يحظر انتقال المواطنين في جميع الطرق بداية من الساعة 8 مساءا وحتى الساعة 6 صباحا.

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ويستثنى من هذا الحظر ما يلي:

1- جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع.

2- المخابز

3- محال البقالة

4- السوبر ماركت

5- البدّالين التموينيين

6- محال الخضروات والفاكهة

7- محال الدواجن

8- محال اللحوم

9- محال الأسماك

10-. الصيدليات