5 قرارات جمهورية بتخصيص أراض لمنافع عامة

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في عددها الصادر، اليوم الخميس، نشرت الجريدة الرسمية 5 قرارات جمهورية للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتخصيص أراضٍ لأغراض مختلفة.

وأصدر الرئيس السيسي، القرار رقم 171 لسنة 2020م بإعادة تخصيص أراضٍ من أملاك الدولة الخاصة بمساحات مختلفة في محافظة الفيوم لصالح القوات المسلحة.

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وأصدر الرئيس القرار رقم 172 لسنة 2020م بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بناحية قرية الهنادي مركز إسنا في محافظة الأقصر، لاستخدامها في إقامة محطة مياه شرب.

وأصدر الرئيس القرار رقم 173 لسنة 2020م بتخصيص قطعتي أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحات مختلفة بناحية قرية خزام بمركز قوص، وحاجر طوخ بمركز نقادة، في محافظة قنا لاستخدامها كمنفعة عامة لإقامة جبانات للمسلمين.

وأصدر الرئيس كذلك القرار رقم 174 لسنة 2020م بتخصيص قطعتي أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحات مختلفة ناحية فرشوط وناحية نجع حمادي في محافظة قنا لاستخدامها في إقامة غرفة المأخذ المغذية لمحطة تخفيض الضغط والقياس للغاز الطبيعي.

وأصدر الرئيس السيسي القرار رقم 180 لسنة 2020م بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بناحية وادي حجول في محافظة السويس لاستخدامها في إقامة مدفن صحي للمخلفات الصلبة.