السيسي: أعداء الوطن يحاولون التشكيك في جهد الدولة لمواجهة كورونا

وجود هذا الخبر على أي موقع بخلاف (مصر 365) يعني أن المحتوى مسروق ولا يوجد إذن من مصر 365 لنشر الخبر.

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رسالة إلى الشعب المصري في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، قائلًا “نقف معًا في لحظة هامة من عمر الوطن في مواجهة وباء كورونا الذي يتطلب من الجميع استمرار التكاتف والتضامن لعبور هذه المحنة بسلام، والمحافظة على ما حققناه من نجاح في مختلف المجالات.

وقال الرئيس السيسي، في الرسالة التي نًشرت على صفحته الرسمية على “فيس بوك”، اليوم الخميس: إنه في ظل الجهود التي تبذلها الدولة حكومةً وشعباً في مواجهة هذا الوباء والاستمرار في تنفيذ خطط التنمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في أصعب الظروف، يحاول أعداء الوطن من المتربصين، التشكيك فيما تقوم الدولة به من جهد وإنجاز.

Advertisements

وتابع: “أؤكد ثقتي العالية في هذا الشعب الذي يبرهن دائما في الظروف الصعبة على صلابته وأصالة معدنه، وقدرته على مجابهة هذه الحملات والتصدي لها”.