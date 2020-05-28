رئيس الوزراء يوجه بالمتابعة المستمرة لتوفر مستلزمات مواجهة كورونا

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعاً لمتابعة آخر المستجدات التي تبذلها جهات الدولة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومدى توافر المستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة للتعامل مع هذه الأزمة.

حضر الاجتماع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.

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واطلع رئيس الوزراء خلال الاجتماع على الموقف الحالي لمختلف المستلزمات والأجهزة الطبية بجميع المستشفيات التابعة لوزارتي الصحة والتعليم العالي، ومدى توافرها بتلك المستشفيات، وصولاً لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لمختلف الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

وشدد د. مدبولي، على ضرورة المتابعة المستمرة لمخزون المستلزمات، بما يضمن توافرها بالكميات المطلوبة وفي الوقت المناسب لجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، مكلفاً هيئة الشراء الموحد بمتابعة هذا الملف، والتأكد من وجود رصيد ومخزون كافٍ ومستمر من المستلزمات الطبية في جميع المستشفيات.