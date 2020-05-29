تصل لـ40 درجة.. موجة حارة جديدة تضرب البلاد وتستمر 3 أيام

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أعلن مدير إدارة التنبؤات الجوية في الهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور محمود شاهين، تعرض البلاد إلى موجة حارة جديدة، بداية من الاثنين المقبل وحتى الأربعاء، مشيرا إلى أن تكون ذروتها يومي الثلاثاء والأربعاء.

وقال مدير إدارة التنبؤات الجوية في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات صحفية اليوم، إن الموجة الحارة الجديدة التي ستتعرض لها البلاد ستكون أقل من الموجة الشديدة التي تعرضت لها البلاد، خلال الأيام الماضية، موضحا أن درجات الحرارة ستتراوح بين 38 – 40 درجة على القاهرة.

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وأضاف شاهين أن حالة الطقس ستكون مائلة للبرودة، خلال ساعات الليل على أغلب المناطق، وستتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 17 حتى 18 درجة على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية، وشمال سيناء، فيما تصل درجات الحرارة إلى نحو 22 درجة على جوب سيناء وجنوب الصعيد، مشيرا إلى أن أبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها خلال الموجه الحارة، تتمثل في تكون شبورة مائية، في الصباح الباكر على الوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تشهد البلاد نشاطا ملحوظا للرياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية والصعيد.

وأوضح مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن سبب الموجة الحارة منخفض السودان الموسمي، مشيرا إلى أن حالة التحسن ستبدأ من يوم الخميس.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشفت عن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع الجاري، موضحة أنها تستمر في حالة استقرار واعتدال حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد، في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس المعتدل تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أن طقس غدٍ الأربعاء، معتدل نهارا على الوجه البحري والقاهرة، يميل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، فيما تميل حالة الطقس للبرودة ليلا على جميع الأنحاء.

وأضافت أن التغير في حالة الطقس، يعود للانخفاض في طبقات الجو العليا، الأمر الذي يتسبب في انخفاض درجات الحرارة بشكل أكبر، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

وأكد وكيل مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية تظهر في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، فيما تنشط الرياح المعتدلة على جنوب سيناء، لافتة إلى أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق في السواحل الشمالية بنسبة تصل إلى 20% تقريبا.