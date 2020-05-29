الالتزام بالتباعد.. تعليمات جديدة من “النقل” لمواجهة كورونا في المترو

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طالب الفريق كامل الوزير، وزير النقل، قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، بإعداد جداول تشغيل قطارات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة، جاء ذلك بالتزامن مع عودة تشغيل مترو الأنفاق بدءًا من غدٍ السبت، لتتناسب مع قرار توقيت الحظر الصادر من مجلس الوزراء من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحا، وأنه تم إعداد جداول للتشغيل.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أنه سيجرى تشغيل 81 قطارا على الخطوط الثلاثة يوميًا، مشيرا إلى أن زمن التقاطر بين القطارات سيكون مدته 4 دقائق، والتي يمكن تقليلها إلى نحو ثلاثة دقائق خلال أوقات الذروة والازدحام.

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وأكدت وزارة النقل، أن موعد قيام آخر قطار في المترو على الخط الأول سيكون في الساعة 7.15 مساء من محطة حلوان، وفي محطة المرج الجديدة الساعة 7.30 مساءً، موضحة أن موعد قيام آخر قطارات المترو على الخط الثاني من “شبرا الخيمة – المنيب” يكون في الساعة 7.30 مساءً، كما سيكون موعد آخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث للمترو في الساعة 7:15 مساء، وستحرك من العتبة في الـ 7.45 مساء، على يكون بداية تشغيل الخطوط الثلاثة بدءًا من غدٍ السبت من الساعة السادسة صباحا.

وأشار البيان الصادر عن وزارة النقل إلى أن الوزير طالب قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بالدفع بقطارات إضافية وتقليل زمن التقاطر، لمواجهة أي كثافات وازدحام من الركاب، كما وجه وزير النقل بمتابعة التزام الركاب والوقوف في علامات التباعد التي نفذتها شركة المترو أمام شبابيك التذاكر، حفاظًا على سلامة وصحة الركاب.

وأكد البيان استمرار ارتداء العاملين المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات، وبث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية من فيروس كورونا، إضافة إلى ضرورة ارتداء الكمامات، خلال استقلال المترو، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم المستمر والدوري لكل المحطات والقطارات.

ونوّه الوزير بالتنسيق المستمر مع وزارة الداخلية؛ من أجل متابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إلزام المواطنين الخاص بارتداء الكمامات في وسائل النقل الجماعي ومنها مترو الأنفاق، حفاظًا على سلامة وصحة الركاب.