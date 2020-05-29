“النقل” تعلن مواعيد عمل قطارات الوجهين البحري والقبلي الجديدة

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طالب وزير النقل الفريق كامل الوزير، قيادات السكة الحديد بإعداد جدول من أجل تشغيل القطارات، والتي تكون متناسبة بمواعيد حجم الطلب المتزايد على قطارات السكك الحديدية.

وشدد وزير النقل، في بيان اليوم الجمعة، على ضرورة أن تكون المواعيد بما تتناسب مع قرار توقيت الحظر الصادر من مجلس الوزراء وتكون من الساعة الثامنة مساءً، حتى الساعة السادسة صباحا، ويأتي ذلك بالتزامن مع عودة تشغيل القطارات بدءًا من غد السبت، مشيرا إلى أنه تقرر تشغيل نحو ٦٦٤ قطارا يوميًا على الوجهين القبلي والبحري.

وأكد تعديل مواعيد نحو 10 قطارات على الوجه البحري ويكون ذلك ابتداءً من غدٍ السبت ٣٠ مايو، على أن يكون تشغيل القطارات يبدأ من الساعة السادسة ونصف صباحًا وحتى الساعة السابعة ونصف مساءً، ويكون ذلك عملًا بقرارات مجلس الوزراء التي لها الصلة نفسها.

وأشار البيان إلى أنه سيجرى تشغيل نحو ٥٤ قطارا على خط “القاهرة – الإسكندرية”، ونحو 50 قطارا على خط “القاهرة – السد العالي”، و٣٦ قطارا على خط “القاهرة – منوف طنطا”، وتتميز هذه الخطوط بكثافة ركاب وحركة قطارات عالية، مؤكدا أن تشغيل هذا العدد من القطارات يعتبر قياسيا نظرًا لعدد ساعات التشغيل اليومي في ظل تلك الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

ووجه وزير النقل قيادات هيئة السكة الحديد باستمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ من أجل مواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل بمشروعات السكة الحديد، مشددا على استمرار أعمال تعقيم وتطهير كل المحطات والقطارات دوريا وبصفة مستمرة، وكذلك التنسيق المستمر مع شرطة النقل والمواصلات؛ من أجل متابعة تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن ارتداء الركاب للكمامات، خلال استخدام مرفق السكك الحديدية.

وأوضح أن ذلك يأتي حفاظًا على صحة وسلامة الركاب والمجتمع، وتنفيذ علامات التباعد عند شبابيك التذاكر على كل المحطات الرئيسية وكذا الأكثر ازدحاما، حفاظًا على صحة وسلامة الركاب، ونشر رسائل توعية للمواطنين عن الفيروس، وعن ضرورة الالتزام بارتداء الركاب للكمامات في وسائل النقل الجماعي، ومنها السكك الحديدية.

كما وجه بنشر ملصقات للتوعية بالشأن ذاته في كل المحطات، واتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي من شأنها تسهيل سفر الركاب.

ونوّه وزير النقل بجهود العمال في هيئة السكك الحديدية، خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، حيث استغل العمال تلك الفترة، لصيانة وتجديد السكك الحديدة على خطوط الهيئة، وعمل تجارب لأجهزة الإشارات والمزلقانات والتحاويل والاتصالات؛ للتأكد من انتظامها ومن نتائجها القياسية.