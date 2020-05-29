الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 29 مايو في مصر .. زيادة كبرى في عدد الوفيات

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كشفت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم الجمعة عن آخر تطورات أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد في مصر على مستوى جميع محافظات الجمهورية، حيث لا تزال حصيلة الإصابات في زيادة مستمرة بدرجة خطيرة كما تزال نسبة المتعافين في ارتفاع يومي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان في بيان رسمي، أن اليوم الجمعة قد تم رصد 1289 إصابة جديدة بالفيروس المستجد في مصر، وبالتالي وصل إجمالي عدد المصابين حتى هذه اللحظة إلى 22082 حالة.

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وأشار أيضاً إلى أن إجمالي عدد الوفيات بسبب ذلك الوباء قد وصل إلى 879 حالة وفاة، حيث تم اليوم تسجيل 34 حالة وفاة جديدة على مستوى كافة المحافظات مع العلم أن معظم حالات الوفاة من كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في البيان على أن إجمالي عدد المتعافين الذين خرجوا من مستشفيات العزل قد وصل إلى 5511 حالة، وذلك من أصل 6237 حالة تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية منذ اللحظة الأولى التي تفشى فيها ذلك المرض داخل مصر إلى غاية الآن.

وإليكم الآن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في مصر اليوم الجمعة 29 مايو 2020:

إجمالي عدد المصابين / 22082.

عدد المصابين الجدد / 1289.

إجمالي عدد الوفيات / 879.

عدد الوفيات الجدد / 34.

إجمالي عدد المتعافين / 5511.

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