الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس المتوقعة غداً السبت على كافة أنحاء الجمهورية

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حرصت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الجمعة على الكشف عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوم غداً السبت على مستوى جميع محافظات الجمهورية، إضافة إلى تحديد موقف الملاحة البحرية وحركة الرياح.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس يوم غداً السبت سوف يكون لطيفاً على معظم الأنحاء مثل القاهرة الكبرى إضافة إلى السواحل الشمالية وأيضاً الوجه البحري طوال فترة النهار، على أن تكون حركة الرياح معتدلة وتنشط في بعض الأحيان، وفي فترة الليل من المتوقع أن يكون الطقس مائلاً للبرودة.

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وأشارت أيضاً إلى أن بعض المناطق الأخرى سوف تكون فيها حركة الرياح معتدلة مثل شمال الصعيد، ولكن الطقس فيها سوف يكون حاراً للغاية، أما جنوب سيناء ستكون فيها الرياح نشطة مما سوف يؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية سواء في خليج السويس أو حتى في البحر الأحمر.

وإليكم الآن درجات الحرارة المتوقعة يوم غداً السبت على أبرز مناطق الجمهورية:

القاهرة الكبرى / العظمى 29 والصغرى 19.

الإسكندرية / العظمى 25 والصغرى 18.

مرسى مطروح / العظمى 23 والصغرى 17.

سوهاج / العظمى 34 والصغرى 20.

قنا / العظمى 36 والصغرى 21.

أسوان / العظمى 37 والصغرى 25.

يُذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أعلنت في فترة سابقة قبل مطلع الأسبوع الحالي أن حالة الطقس سوف تكون جيدة بعكس ما كان عليه الوضع في الأسبوع الأخير من شهر رمضان الكريم الماضي، حيث عاشت مصر على وقع أجواء حارة للغاية لا مثيل لها على الإطلاق بسبب منخفض السودان الموسمي.

ويترقب الشارع المصري بأكمله حالة الطقس خلال المرحلة القادمة مع انطلاقة الأسبوع الجديد بداية من يوم غداً السبت، علماً بأن الأجواء الحارة لا مفر منها بدون أدنى نظراً لأننا في بداية فصل الصيف المتوقع أن يستمر بكل تأكيد حتى شهر نوفمبر المقبل من العام الحالي 2020.

وكانت آمال كل المصريين معلقة على فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة من أجل القضاء على فيروس كورونا المستجد، إلا أن منظمة الصحة العالمية حسمت ذلك الملف وأكدت أن درجات الحرارة لا علاقة لها بذلك الفيروس المستجد.

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