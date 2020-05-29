الصحة تعلق على بروتوكولات علاج فيروس كورونا المتداولة عبر السوشيال ميديا

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حسمت وزارة الصحة والسكان كل الجدل القائم في الساعات الماضية، وذلك بخصوص بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد التي تم تداولها بين المواطنين عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة موقع فيسبوك.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان والمستشار الإعلامي الخاص بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان في بيان رسمي اليوم الجمعة، أن كل بروتوكولات علاج الفيروس المستجد المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا تمت بصلة إلى الوزارة وليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

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وأشار أيضاً إلى أن هذه البروتوكولات المتداولة سواء فيما يتعلق بعلاج المرض أو حتى العزل المنزلي غير دقيقة تماماً، كما تختلف كلياً عن البروتوكولات التي خصصتها وزارة الصحة والسكان سواء داخل المستشفيات أو حتى خارجها.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في البيان على أن استمرار تداول هذه البروتوكولات الخاطئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعتبر أمراً في غاية الخطورة، وخاصة وأن ذلك قد يسبب بعض الارتباك لجميع الأطقم الطبية سواء العاملة في مستشفيات العزل أو حتى العاملة في مستشفيات الفرز.

وأضاف أيضاً أن البروتوكول العلاجي الذي يتم تطبيقه حالياً والذي خصصته وزارة الصحة والسكان قد تم إعداده بواسطة اللجنة العلمية التي شكلتها الدكتورة هالة زايد، علماً بأن عملية إعداد ذلك البروتوكول قد تمت بناءً على المعلومات الواردة من كافة دول العالم منذ ظهور ذلك الوباء إلى غاية الآن.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد في البيان أن اللجنة العلمية حريصة بشكل دائم على تطوير بروتوكول علاج فيروس كورونا، وذلك في حالة ظهور أي معلومات جديدة صادرة عن المؤسسات الطبية المعتمدة حول العالم.

وفي الختام، شدد على ضرورة عدم إتباع المواطنين وخاصة رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه البروتوكولات التي تم تداولها في الآونة الأخيرة، مؤكداً في الوقت ذاته أن جميع البروتوكولات الصحيحة متوفرة عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان أو حتى عبر الصفحات الرسمية التابعة للوزارة عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

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