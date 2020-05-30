تصريح صادم.. اللجنة العليا للفيروسات: إصابات كورونا الحقيقية أضعاف المعلن

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قال عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي، الدكتور عادل خطاب، إن سبب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا، خلال الفترة الماضية، يرجع إلى الزيارات المتبادلة بين الأقارب في إجازة عيد الفطر.

وأضاف د. خطاب، في تصريحات تليفزيونية، أن حالات الإصابة مرشحة للزيادة بسبب إجازة العيد، حيث أن هناك العديد من الحالات المصابة بالفيروس ولا تظهر عليها الأعراض، وهذه الزيارات العائلية ستؤدي لارتفاع عدد الإصابات.

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وتوقع أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا ستكون 5 أو 7 أضعاف الأعداد المعلنة حاليًا، مشيرا إلى أن الدولة ليست مسئولة عن ذلك ولا تخفي المعلومات، وإنما لأنهم لم يذهبوا للمستشفيات لعدم ظهور أعراض المرض عليهم.

وتابع د. خطاب، أن فيروس كورونا يخوض معركة مع مناعة الإنسان، وهناك حامل للفيروس لم تظهر عليه أعراض، وهو الأخطر لأنه ينقل الفيروس دون سابق إنذار.