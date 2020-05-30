الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا

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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن كون الطقس، اليوم السبت، مائلا للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية، وشمال وجنوب الصعيد، فيما يشهد جنوب سيناء نشاطا للرياح، ما يؤدي إلى اضطرب الملاحة البحرية في خليج السويس والبحر الأحمر.

وتشهد البلاد شبورة خفيفة صباحًا وطقسًا لطيفًا على القاهرة والوجه البحري، فيما تنشط الرياح المعتدلة، ويكون الطقس لطيفا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة على كافة الأنحاء.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، ويرتفع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة ويرتفع الموج فيه من مترين إلى ثلاث أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 29 19

الإسكندرية 25 18

مرسى مطروح 23 17

بورسعيد 25 18

الإسماعيلية 30 16

السويس 29 17

العريش 26 17

رفح 26 18

شرم الشيخ 32 19

الغردقة 32 20

مرسى علم 32 24

الفيوم 31 18

بني سويف 31 18

المنيا 32 18

أسيوط 32 19

سوهاج 34 20

قنا 36 21

الأقصر 36 23

أسوان 37 25

حلايب 32 26

شلاتين 33 25