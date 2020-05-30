“الإسكان” تكشف شروط التقدم لوحدات إسكان الإعلان الـ13

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أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قبل أيام من عيد الفطر المبارك، طرح موعد التقدم لحجز وحدات إسكان الإعلان الـ13، بعد انتهاء إجازة العيد.

وكشفت الوزارة عن مواصفات الوحدات السكنية وأماكن طرحها، وأهم الشروط المطلوبة للتقديم وهي كالتالي:

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أولا: أماكن طرح الوحدات السكنية في الإعلان الـ13 ومواصفتها

– تطرح الوحدات السكنية في الإعلان الـ13 في محافظات الصعيد والبحر الأحمر ومرسى مطروح وشمال سيناء.

– الوحدات السكنية تكون مشطبة بالكامل، وجاهزة للسكن.

– تبلغ مساحة الوحدات السكنية 90 م2، وتتكون من صالة و3 غرف وحمام ومطبخ.

ثانيا: شروط التقدم للحصول على شقق بالإسكان الاجتماعي

– أن يكون المتقدم من محدودي الدخل، وألا يزيد دخله عن 4200 جنيه للأعزب، ولا يزيد دخل الأسرة عن 5700 جنيه.

– أن يكون مقيما في المحافظة التي تقدم لها أو المحافظات المجاورة.

– ألا يكون المتقدم استفاد بشقة أو قطعة أرض من وزارة الإسكان من قبل.

– أن يكون سن المتقدم بين 21 و50 عاما.

– في حالة ثبوت عدم إرفاق مستندات الدخل للمتقدم عند التقديم على البوابة الإلكترونية يلغى الحجز.

– يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته لمدة 7 سنوات.