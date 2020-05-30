“الأرصاد” تعلن موعد وتفاصيل الموجة الحارة الجديدة

وجود هذا الخبر على أي موقع بخلاف (مصر 365) يعني أن المحتوى مسروق ولا يوجد إذن من مصر 365 لنشر الخبر.

قال مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الدكتور محمود شاهين، إن البلاد تشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة بداية من الأحد حتى الأربعاء المقبل.

وأضاف شاهين، أن درجات الحرارة تسجل اليوم 29 على القاهرة، و31 غدا الأحد، وتصل إلى 40 درجة يوم الأربعاء المقبل، لتبدأ في الانخفاض بداية من الخميس المقبل.

Advertisements

وقال إن ذروة ارتفاع درجات الحرارة سيكون يوم الأربعاء المقبل، حيث تسجل درجات الحرارة على السواحل الشمالية 26 درجة، جنوب سيناء 42 درجة، شمال الصعيد 40 درجة وجنوب الصعيد 45 درجة.

وأشار “شاهين”، إلى أن الطقس يتأثر بالمنخفض الجوي السوداني، ليمتد تأثيره ويكون أقل حدة من الموجة الحارة السابقة التي استمرت لمدة 9 أيام.

وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، أن الارتفاع في درجة الحرارة يصاحبه نشاط للرياح على المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والقاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد.

وأكد أن أبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها، الشبورة المائية في الصباح الباكر على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مع وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية يومي الأربعاء والخميس.

وعن حالة الطقس التي تمر بها مصر خلال الفترة الحالية، أوضح “شاهين” أن مصر تتأثر بمرتفع العروض الوسطي القادم من جنوب أوروبا، والذي ساعد على انخفاض درجات الحرارة.​