الصحة تعلن عن نجاح إحدى طرق العلاج من كورونا وشفاء 30 مصاب بها

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أعلنت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، نجاح تجربة حقن بلازما المتعافيين لـ 30 حالة من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”.

وناشدت الدكتورة هالة زايد في بيان لها اليوم السبت، المتعافين من فيروس كورونا بعد مرور 14 يومًا على شفائهم، بالتوجه إلى أقرب مركز خدمات نقل الدم تابع لوزارة الصحة والسكان بالمحافظات.

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وذلك من أجل التبرع بالبلازما للمساهمة في علاج الحالات الحرجة من مرضى فيروس كورونا، إذ أن بلازما دم المتعافين تحتوي على أجسام مضادة للفيروس.

جاء ذلك خلال جولة وزيرة الصحة بمستشفيي الساحل التعليمي، والمطرية التعليمي.

بالإضافة إلى القافلة الطبية لتوزيع حقائب المستلزمات الوقائية والأدوية بمنطقة (الدراسة)، في إطار متابعة سير العمل واستقبال الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.