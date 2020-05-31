تصل لـ45 درجة.. موجة حارة جديدة تضرب البلاد غدا وتستمر للأربعاء

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أعلن الدكتورمحمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن مصر ستتعرض إلى موجة حارة جديدة، مشيرا إلى أن الموجة ستستمر لمدة 3 أيام، تبدأ من يوم الاثنين وتستمر حتى الأربعاء المقبل.

وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن درجات الحرارة ستصل إلى نحو 37 درجة على القاهرة، بعدما سجلت ما بين 30 و32 درجة، مؤكدا أن الموجة الحارة لن تصل إلى شديدة الحرارة.

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وأضاف شاهين أن أكثر الأيام ارتفاعًا في درجات الحرارة ستكون يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، حيث إن درجة الحرارة ستسجل 26 درجة مئوية على السواحل الشمالية، و42 درجة على جنوب سيناء، وشمال الصعيد 40 درجة والجنوب 45 درجة، مشيرا إلى أن الجو لا يزال مائلا للبرودة، وذلك خلال فترات الليل على أغلب المناطق، وتتراوح درجات الحرارة من 18 درجة إلى 21 درجة.

وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية أن هناك نشاطا للرياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال وجنوب الصعيد، تكون مثيرة للرمال أحيانا، خاصة يوم الأربعاء المقبل.

وكان شاهين قد أشار إلى أن الطقس يتأثر بالمنخفض الجوي السوداني، ليمتد تأثيره ويكون أقل حدة من الموجة الحارة السابقة التي استمرت لمدة 9 أيام.

وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، أن الارتفاع في درجة الحرارة يصاحبه نشاط للرياح على المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والقاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد.

وأكد أن أبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها، الشبورة المائية في الصباح الباكر على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مع وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية يومي الأربعاء والخميس.

وعن حالة الطقس التي تمر بها مصر خلال الفترة الحالية، أوضح “شاهين” أن مصر تتأثر بمرتفع العروض الوسطي القادم من جنوب أوروبا، والذي ساعد على انخفاض درجات الحرارة.​