ارتداء الكمامات في الصلاة وعدم المصافحة.. خطة الأوقاف لإعادة فتح المساجد

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مصادر مطلعة داخل وزارة الأوقاف، أعلنت تفاصيل خطة إعادة فتح المساجد، والتي من المقرر عرضها على لجنة مكافحة أزمة كورونا، من قبل وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وذلك خلال الأسبوع الجاري، من أجل التمهيد لرفع تعليق الجمع والجماعات.

تتضمن الخطة التي أشارت إليها مصادر، اليوم الأحد، أن يستمر غلق الأضرحة ودورات المياه وأماكن الوضوء، بالإضافة إلى تطهير المساجد بشكل دائم من خلال الإمام والعمال، ويقتصر الأمر على صحن المسجد فقط.

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وتتضمن الخطة كذلك وجوب ارتداء المصلين كمامات في أثناء وجودهم داخل المسجد، مع مراعاة وجود مسافات بين المصلين في أثناء أداء الصلاة، وأكدت المصادر حسب الخطة غلى أنه سيغلق المسجد في الحال ويظهر إذا حدثت أي إصابات فيه.

وتسعى وزارة الأوقاف لتوفير الكمامات في المساجد حتى يحصل عليها المصلين على النحو المستطاع حتى تتجنب العدوى، بالإضافة إلى توجيه الأئمة لكلمات بعد أداء الصلوات، يؤكدون من خلالها على اتخاذ جميع التدابير الاحترازية من أجل تجنب الإصابة بفيروس كورونا.

والمساجد سيوضع عليها ملصقات مدون بها التعليمات الواجب أن تتبع من أجل تجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد داخل المسجد أو خارجه، وغيرها من سبل الوقاية الواجب اتباعها ، مع استمرار التنبيه على عدم المصافحة أو المعانقة قبل الصلاة أو بعد الانتهاء منها.

وتوقعت المصادر فتح المساجد في النصف الثاني من شهر يونيو المقبل، بعد أن أغلقت منذ 21 مارس الماضي، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس المستجد.