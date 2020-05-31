“التأمين الصحي” تصدر قرارا بمعاملة ضحايا فيروس كورونا مهنيًا

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أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي بوزارة الصحة، في قرار إداري أصدرته بمنشور اليوم، بمعاملة الإصابة بمرض كورونا المستجد “كوفيد -19” معاملة الأمراض المهنية، وذلك حتى يتحين إضافتها لقائمة الأمراض المهنية للفريق الطبي والوظائف المرتبطة بمهنة الطب والمعرضين للمخاطر.

كما أصدرت هيئة التأمين الصحي قرارا باحتساب الوفاة الناتجة عن مرض “كوفيد 19” وفاة إصابية، ما يترتب عليه إعطاء المتوفي كل الحقوق التأمينية الناتجة، مطالبة كل الجهات الحكومية والتأمينية تنفيذ هذه التعليمات كل فيما يخصه.

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يستند قرار الهيئة على قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2019، وبعد الإطلاع على قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وبعد الإطلاع على قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 وعلى لائحة اللجان الطبية الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 775 لسنة 2008، والنطر لصالح العمل.

يشار إلى أن حتى أمس السبت، أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان والمستشار الإعلامي الخاص بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان في بيان رسمي، أن أمس قد شهد تسجيل 34 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس المستجد على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وبالتالي ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 913 حالة وفاة.

وأشار أيضاً إلى إجمالي عدد المصابين في مختلف مستشفيات العزل قد وصل إلى 23449 حالة، وخاصة بعدما رصدت وزارة الصحة والسكان 1367 إصابة جديدة على مدار آخر 24 ساعة، مع ضرورة الإشارة إلى أن كافة الحالات الجديدة من المصريين المخالطين لحالات مصابة سابقاً.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في البيان على أن إجمالي عدد الحالات التي تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية قد ارتفع بدوره من خلال وصوله إلى 6456 حالة، ومن ضمنها 5693 حالة قد تعافت بشكل كامل من المرض وغادرت مستشفيات العزل بنجاح.