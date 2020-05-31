الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 31 مايو في مصر .. ارتفاع هائل في عدد المصابين والوفيات

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كشفت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم الأحد الموافق 31 مايو 2020 عن آخر تطورات أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى جميع محافظات الجمهورية، حيث واصلت اللجنة المختصة رصد المزيد من الحالات الجديدة للمصابين كما ارتفع أيضاً معدل الوفيات في نسق تصاعدي واضح مثلما كان الحال تماماً خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وشدد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان والمستشار الإعلامي الخاص بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان في بيان رسمي، على أن اليوم الأحد قد تم رصد 1536 إصابة جديدة بالفيروس المستجد، وبالتالي وصل إجمالي عدد المصابين إلى 24985 حالة حتى هذه اللحظة.

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وأشار أيضاً إلى أن إجمالي عدد الوفيات قد ارتفع بدوره من خلال وصوله إلى 959 حالة وفاة، حيث شهد اليوم الأحد وفاة 46 حالة جديدة مع العلم بأن النسبة الأكبر من الوفيات تكون إما لأصحاب الأمراض المزمنة أو إما لكبار السن على وجه التحديد بسبب ضعف الجهاز المناعي الخاص بهم.

وأكد الدكتور خالد مجاهد في البيان أن إجمالي عدد الحالات التي تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية قد وصل إلى 6810 حالة، ومن ضمنهم 6037 حالة تعافت بشكل كامل من المرض وغادرت مستشفيات العزل بنجاح عائدة إلى بيوتها.

وإليكم الآن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في مصر اليوم الأحد 23 مايو 2020:

إجمالي عدد المصابين / 24985.

عدد المصابين الجدد / 1536.

إجمالي عدد الوفيات / 959.

عدد الوفيات اليوم / 46.

إجمالي عدد المتعافين / 6037.

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