بالأرقام.. 49% من إصابات كورونا في محافظات القاهرة الكبرى

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أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، المحافظات الأعلى في معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، مشيرة إلى أن محافظة القاهرة جاءت في المقدمة بتسجيل نحو 7 آلاف و111 حالة، ثم الجيزة في المركز الثاني بواقع ألفين و629 حالة، ثم القليوبية في المركز الثالث بواقع ألف و787 حالة.

مشيرة إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في إقليم القاهرة الكبرى وصلت إلى نحو 11 ألفا و527 إصابة تمثل نحو 51% من إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية.

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كانت مصر سجلت، أمس السبت، نحو ألفٍ و367 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ووفاة نحو 34 حالة، ووصل عدد الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس إلى نحو 23 ألفا و449 حالة من ضمنهم 5 آلاف و693 حالة، جرى شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ونحو 913 وفاة.

وفي السياق، أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي بوزارة الصحة، في قرار إداري أصدرته بمنشور اليوم، بمعاملة الإصابة بمرض كورونا المستجد “كوفيد -19” معاملة الأمراض المهنية، وذلك حتى يتحين إضافتها لقائمة الأمراض المهنية للفريق الطبي والوظائف المرتبطة بمهنة الطب والمعرضين للمخاطر.

كما أصدرت هيئة التأمين الصحي قرارا باحتساب الوفاة الناتجة عن مرض “كوفيد 19” وفاة إصابية، ما يترتب عليه إعطاء المتوفي كل الحقوق التأمينية الناتجة، مطالبة كل الجهات الحكومية والتأمينية تنفيذ هذه التعليمات كل فيما يخصه.

يستند قرار الهيئة على قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2019، وبعد الإطلاع على قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وبعد الإطلاع على قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 وعلى لائحة اللجان الطبية الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 775 لسنة 2008، والنطر لصالح العمل.