وزيرة الصحة تستعرض مجهودات الوزارة في مواجهة كورونا وتكشف إجمالي عدد المصابين

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حرصت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان اليوم الأحد على استعراض المجهودات التي بذلتها الوزارة مؤخراً في مكافحة فيروس كورونا المستجد في مصر على مستوى جميع محافظات الجمهورية، إضافة إلى آخر التطورات المتعلقة بأعداد المصابين منذ اللحظة الأولى التي تفشى فيها ذلك الوباء.

وأكدت الدكتورة هالة زايد أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس المستجد بات على مشارف تخطي حاجز 23500 مصاب، حيث وصل تحديداً إلى 23449 مصاب وذلك بعيداً عن أي أرقام أخرى يتم تداولها بشكل غير صحيح عبر منصات التواصل الاجتماعي.

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وأشارت أيضاً إلى أن نزل الشباب قد لعبت دوراً في غاية الأهمية من أجل مكافحة ذلك الوباء، ويكفي الإشارة فقط إلى أن عدد المصابين المتواجد فيها حالياً قد وصل إلى 8 آلاف حالة تقريباً مع احتمالية تزايد هذه الأعداد في المرحلة القادمة.

وشددت الدكتورة هالة زايد على أن وزارة الصحة والسكان قامت بتوفير حوالي 8 مليون جرعة من الدواء لكي يتم منحها إلى كافة الحالات التي خالطت المصابين بذلك المرض، كما تم توفير أيضاً 2 مليون جرعة أخرى لكي يتم منحها إلى المصابين الذين يتواجدون في العزل المنزلي.

وأضافت أيضاً أنه قد تم توفير حوالي 1000 قافلة طبية على مستوى جميع محافظات الجمهورية من أجل توزيع الجرعات السابقة على المصابين المتواجدين بالعزل المنزلي، أما بالنسبة إلى جرعات الدواء التي تم توفيرها في كافة مستشفيات العزل فقد وصل عددها حتى هذه اللحظة إلى 500 ألف جرعة.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد أن وزارة الصحة والسكان تعمل أيضاً على زيادة عدد المعامل الطبية الخاصة بتحاليل PCR للكشف عن الفيروس المستجد، حيث سيتم إضافة 57 معملاً جديداً مع نهاية الأسبوع الحالي في المستشفيات التابعة للوزارة وأيضاً 17 معملاً في المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي.

وفي الختام، توجهت بالشكر إلى جميع الأطقم الطبية العاملة في مستشفيات العزل إضافة إلى جميع المسؤولين في الدولة المصرية وفي مقدمتهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إضافة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كما طالبت كافة مواطني الشعب المصري بضرورة تحميل تطبيق “صحة مصر” على هواتفهم في المرحلة القادمة.

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