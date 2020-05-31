مصدر في دمياط يؤكد تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية

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أوضح مصدر مسؤول في مديرية الشؤون الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان في محافظة دمياط أن اليوم الأحد قد شهد تسجيل أعداد كبيرة من المصابين بفيروس كورونا المستجد في كافة أرجاء المحافظة.

وأكد المصدر أن محافظة دمياط قد شهدت في الساعات الأولى من اليوم الأحد تسجيل 21 إصابة جديدة بالفيروس المستجد، إلا أن الساعات القليلة الماضية رصدت فيها فرق قطاع الطب الوقائي 6 حالات جديدة مصابة بالمرض.

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وأشار أيضاً إلى أن جميع الحالات الجديدة التي تم رصدها تعود إلى كافة مراكز وأقاليم المحافظة، وذلك باستثناء حالتين فقط لا غير من خارج محافظة دمياط ولكن تم التأكد من إصابة كلاهما أثناء التواجد داخل دمياط.

وشدد المصدر على أن زيادة أعداد المصابين لا يثير الذعر تماماً في قلوب المواطنين، نظراً لأن نسبة المتعافين من المرض في زيادة مستمرة هي الأخرى، ويكفي الإشارة فقط إلى تعافى 8 حالات جديدة اليوم بصفة نهائية وخروجهم من مركز التعليم المدني المتواجد في مدينة دمياط الجديدة.

وأضاف أيضاً أن جميع الأطقم الطبية في محافظة دمياط تعمل جاهدة على مدار الساعة من أجل محاولة علاج المصابين والتسبب في شفاء أكبر عدد ممكن منهم، فيما تعمل فرق قطاع الطب الوقائي بدورها من أجل تتبع ورصد المخالطين لمحاولة السيطرة على انتشار ذلك الوباء في أرجاء المحافظة.

يُذكر أن مصر باتت تعاني من زيادة واضحة وهائلة في أعداد المصابين والوفيات بسبب فيروس كورونا خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث سجل الأسبوع الأخير من شهر رمضان الكريم الماضي معدل أكثر من 700 إصابة في اليوم الواحد فقط، ومع انطلاقة عيد الفطر المبارك الماضي استمر الارتفاع بشكل واضح ومخيف.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن هذه الأعداد قد ارتفعت بشكل جنوني خلال الأيام القليلة الماضية بعدما تخطت حاجز 1000 مصاب في اليوم الواحد، علماً بأن كل التكهنات تشير إلى احتمالية تسجيل مصر أكثر من 2000 حالة في اليوم الواحد في منتصف شهر يونيو المقبل من العام الحالي 2020.

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