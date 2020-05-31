القاهرة أعلى معدل إصابات بسبب كورونا و3 محافظات هي الأقل .. تعرف على التفاصيل

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كشفت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم الأحد عن البيانات الخاصة التي تم توضيح فيها أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في كل محافظة من محافظات الجمهورية داخل مصر منذ اللحظة الأولى التي تفشى فيها ذلك الوباء خلال شهر مارس الماضي من العام الحالي 2020 إلى غاية الآن.

وأظهر الرسم البياني الخاص بوزارة الصحة والسكان أن العاصمة القاهرة تعتبر هي أعلى محافظة قد تم تسجيل فيها إصابات بالفيروس المستجد بعكس أي محافظة أخرى على مستوى الجمهورية، ويكفي الإشارة فقط إلى أن أعداد المصابين فيها قد تخطى حاجز 7 آلاف إصابة حتى هذه اللحظة.

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وتأتي محافظة الجيزة في المرتبة الثانية مباشرة خلف محافظة القاهرة، ولكن مع فارق شاسع للغاية بسبب عدم تخطي عدد المصابين حاجز 3 آلاف إصابة إلى غاية الآن، ومن ثم تليها محافظة القليوبية في المرتبة الثالثة.

على الصعيد ذاته، كشف الرسم البياني عن أقل المحافظات التي ظهرت فيها ذلك الوباء حتى الآن، وجاءت محافظة شمال سيناء في المرتبة الأولى ثم محافظة مرسى مطروح وتليها أيضاً محافظة جنوب سيناء، حيث لم يتم تسجيل سوى 100 إصابة فقط لا غير في المحافظات الثلاثة سوياً، وذلك في إشارة واضحة إلى الالتزام الكبير من جانب المواطنين بالإجراءات الوقائية هناك بعكس بقية المحافظات الأخرى.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن محافظة الإسماعيلية أيضاً تعد من المحافظات التي لم تشهد عدد كبير من الإصابات، ثم تأتي بعدها مباشرة محافظة السويس التي تم تسجيل فيها 235 إصابة حتى هذه اللحظة.

يُذكر أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في جميع محافظات مصر قد وصل إلى 23449 حالة بدون احتساب الحالات الجديدة التي سوف يتم الكشف عنها اليوم خلال الساعات القليلة القادمة، علماً بأن إجمالي عدد الوفيات قد وصل بدوره إلى 913 حالة وفاة، فيما وصل إجمالي عدد المتعافين من المرض إلى 5693 حالة، على أمل أن تزداد نسبة المتعافين ولو قليلاً في المرحلة القادمة لعدم قدرة النظام الصحي المصري على تحمل ذلك الكم الهائل من الإصابات.

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