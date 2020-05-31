رسمياً .. رئيس الوزراء يقرر تعديل مواعيد حظر التجوال انطلاقاً من غداً الإثنين

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أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصفة رسمية اليوم الأحد عن تعديل مواعيد حظر التجوال على المواطنين أو حتى وسائل النقل العامة أو الخاصة، وذلك في إطار سعي الدولة المصرية لمحاولة الحد من تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مواعيد حظر التجوال الجديدة سوف تكون بداية من الساعة الثامنة مساءً إلى غاية الساعة الخامسة صباحاً بدلاً من الساعة السادسة صباحاً، وذلك بشكل يومي على مدار الأسبوع حتى منتصف شهر يونيو المقبل من العام الحالي 2020.

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وأشار أيضاً إلى أن ذلك القرار سوف يتم تطبيقه مباشرة انطلاقاً من يوم غداً الإثنين، على أن يتم السماح بالحركة خلال فترة الحظر في حالة الضرورة القصوى لبعض الفئات التي يحددها مأمور الضبط القضائي على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن جميع وسائل النقل والمواصلات الجماعية العامة والخاصة سوف يتم حظرها تماماً خلال فترة الحظر مثلها مثل وسائل النقل الخاصة، كما سيتم حظر حركة جميع المواطنين على مختلف الطرقات في نفس التوقيت.

وأضاف أيضاً أن ذلك القرار لا يشمل القرار الخاص بفرض حظر التجوال في بعض المناطق في سيناء، نظراً لأن هذه المنطقة تحظى باستثناء بغض النظر عن بقية المحافظات في ظل كونها تشهد صراعاً بين أبناء الوطن من الهيئة العامة للقوات المسلحة وعناصر الشرطة ضد العناصر والجماعات الإرهابية المسلحة.

يُذكر أن الدولة المصرية قد شددت من الإجراءات والقيود المفروضة على المواطنين انطلاقاً من يوم أمس السبت على مستوى الجمهورية، ولعل أبرز تلك الإجراءات قد تمثل في ضرورة ارتداء أي مواطن الكمامة أثناء تواجده في بعض الأماكن العامة أو المواصلات، وفي حالة عدم تنفيذ الإجراء سوف يكون المواطن مجبراً على دفع غرامة مالية أو التعرض إلى المساءلة القانونية والحبس مباشرة.

وتعيش مصر على وقع زيادة هائلة في أعداد المصابين والوفيات خلال الأيام الماضية بسبب فيروس كورونا، على أمل أن تنخفض هذه الأعداد بشكل تدريجي في المرحلة القادمة.

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