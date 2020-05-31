مديرية الصحة بالسويس تؤكد تسجيل اليوم أعلى معدل إصابات ووفيات بسبب كورونا

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سجلت محافظة السويس اليوم الأحد أعلى معدل يومي للإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك بناءً على النتائج التي أظهرتها التحاليل الخاصة التي أجرتها مديرية الصحة في المحافظة التابعة لوزارة الصحة والسكان.

وأكد مصدر مسؤول في مديرية الصحة بمحافظة السويس أن اليوم الأحد قد شهد تسجيل 44 إصابة جديدة بالفيروس المستجد، وبالتالي ارتفع إجمالي عدد المصابين في المحافظة من خلال وصوله إلى 265 حالة.

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وأشار أيضاً إلى أن إجمالي عدد الوفيات في محافظة السويس قد ارتفع بدوره من خلال وصوله إلى 17 حالة وفاة، حيث تم اليوم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة مع العلم بأن حالات الوفاة الجديدة كانت من الحالات التي تلقى الرعاية الطبية مسبقاً في مستشفيات العزل وليست من الحالات التي تم اكتشافها اليوم.

وشدد المصدر على أن جميع المصابين الجدد قد تم توزيعهم على مستشفيات العزل إضافة إلى المستشفى العام، كما تم فرض العزل المنزلي على بعض الحالات التي لا تعاني من أي أعراض على الإطلاق وفقاً لما نص عليه بروتوكول علاج فيروس كورونا الذي أقرته وزارة الصحة والسكان.

وأضاف أيضاً أن معظم الحالات التي تم التأكد من إيجابية إصابتها بالمرض اليوم الأحد في حالة مستقرة، وذلك ينطبق أيضاً على الحالات التي تم نقلها إلى مستشفيات العزل حيث ظهرت عليها الأعراض ولكن بدون تأخر حالاتها الصحية.

وأوضح المصدر أن جميع المواطنين يجب عليهم الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان ودعا لها مجلس الوزراء في الفترة الماضية، والتي تتمثل في غسل اليدين بصفة مستمرة بالماء والصابون إضافة إلى التباعد وتجنب الزحام وأيضاً عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، وذلك حفاظاً على سلامة الجميع وضمان عدم تفشي الوباء بشكل أكبر في المحافظة خلال المرحلة القادمة.

يُذكر أن مصر اليوم بجميع محافظاتها قد سجلت أعلى معدل إصابات يومي على الإطلاق، من خلال تسجيل أكثر من 1500 إصابة، فيما كان الوضع هو نفسه بالنسبة إلى عدد الوفيات من خلال تسجيل 46 حالة وفاة جديدة.

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