تعرف على أبرز تصريحات وزيرة الصحة اليوم بشأن تطورات انتشار فيروس كورونا

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شهد مقر وزارة الدولة للإعلام اليوم الأحد مؤتمراً صحفياً في غاية الأهمية وسط حضور رفيع المستوى، من أجل الكشف عن آخر التطورات بخصوص أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى جميع محافظات الجمهورية، إضافة إلى استعراض المجهودات التي تبذلها وزارة الصحة والسكان على مدار الساعة من أجل مكافحة ذلك المرض.

وحضر ذلك المؤتمر كلاً من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إضافة إلى أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وأيضاً الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال أبرز التصريحات التي جاءت على لسان الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان في ذلك المؤتمر، حيث تمثلت هذه التصريحات على النحو التالي:

وصول إجمالي عدد المصابين بالفيروس المستجد في مصر إلى 23500 حالة، وذلك قبل الإعلان في مساء اليوم عن تسجيل أكثر من 1500 حالة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى أكثر من 24 ألف حالة في زيادة متواصلة كما كان الحال تماماً خلال الأيام الماضية.

محافظة القاهرة تحتل المرتبة الأولى متفوقة على بقية محافظات الجمهورية، حيث سجلت أعلى معدل إصابات على الإطلاق بسبب وباء كورونا، من خلال تسجيل أكثر من 7 آلاف إصابة منذ اللحظة الأولى التي تفشى فيها المرض إلى غاية الآن.

محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء إضافة إلى مرسى مطروح أقل المحافظات التي تم فيها رصد إصابات بالفيروس المستجد، حيث لم يتخطى العدد الإجمالي في الثلاثة 100 إصابة حتى هذه اللحظة.

زيادة عدد المصابين الذين يتم فرض العزل المنزلي عليهم، حيث وصلت نسبتهم إلى 42% بسبب عدم معاناتهم من أي أعراض على الإطلاق أو أعراض بسيطة لا تتطلب نقلهم إلى مستشفيات العزل أو نزل الشباب، مع استمرار توصيل جرعات الأدوية لهم من جانب مسؤولي وزارة الصحة والسكان ومتابعة الحالة الخاصة بهم بصفة مستمرة على مدار الساعة.

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