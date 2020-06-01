لمدة 7 ساعات.. قطع المياه عن شبين الكوم وضواحيها للتطهير

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لمدة 7 ساعات.. أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنوفية، قطع مياه الشرب عن مدينة شبين الكوم وضواحيها “المصلحة، وميت خاقان”، من أجل غسل شبكات المياة وتطهير الخزانات.

وأوضحت شركة مياه الشرب، في بيان منها اليوم الاثنين، قطع المياه من الساعة الـ 8 صباحًا حتى الساعة 3 عصرا، مشيرة إلى أن الشركة ستقوم بقطع المياه، يوم الاثنين في الأسبوع الأول والثالث من كل شهر؛ من أجل القيام بعملية غسيل الشبكات.

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وطالبت شركة مياه الشرب جميع المواطنين بتوفير احتياجاتهم خلال تلك الفترة من أجل انقطاع المياه.

وقال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، إنه سجرى بدء تنفيذ إجرءات منحة بنك الاستثمار الأوروبي، والتي تبلغ نحو 23 مليون جنيه من أجل التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في المنوفية، حيث يجرى البدء في تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات المياه، إضافة إلى مد وتدعيم خطوط مياه الشرب لنحو 55 شارعًا بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 3 ملايين و250 ألف جنيه بمدينة تلا.

وأشار خالد العرفي رئيس مركز ومدينة تلا، إلى أنه جرى البدء في إحلال وتجديد وتدعيم خطوط مياه الشرب، لـ 8 شوارع اعتبارا من 20 يناير 2020 بنسبة تنفيذ وصلت إلى نحو 18%، إضافة إلى أنه يجرى تنفيذ باقي الأعمال، ضمن اتفاقية بنك الاستثمار الأوروبي من أجل تطوير البنية التحتية.

وأكد رئيس مركز ومدينة تلا، أنه جرى البدء في يوم 3 من فبراير من أجل تنفيذ وصيانة 5 مدارس في تلا بتكلفة وصلت إلى ما يقرب من 11 مليونًا و138 ألف جنيه.

كما شهدت مدينة تلا، أيضا، بدء رصف 17 شارعا في المدينة بـ”الإنترلوك” بتكلفة وصلت إلى ما يقرب من 5 ملايين و600 ألف جنيه، وشملت أعمال المنحة صيانة مستشفى “تلا المركزي”، وكذا العيادة الشعبية الشاملة بتكلفة وصلت إلى نحو 3 ملايين و226 ألف جنيه، وذلك في إطار اهتمام محافظ المنوفية بالارتقاء بمستوى البنية التحية؛ من أجل تحسين جميع الخدمات المقدمة إلى المواطنين.