تعديل توقيتات حظر التجوال وصرف معاشات يونيو.. تتصدر عناوين الصحف

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تعديل توقيتات حظر التجوال وبدء صرف المعاشات عن شهر يونيو، إضافة إلى جهود القوات المسلحة في مكافحة الإرهاي، تصدرت عناوين الصحف، اليوم الاثنين.

وبعنوان “تعديل مواعيد الحظر ليبدأ من 8 مساء وحتى 5 صباحا”، سلطت صحيفة “الأخبار” الضوء على إعلان أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الوزارة؛ للإعلان عما توصلت له اللجنة العلمية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، بتعديل مواعيد حظر التجوال؛ ليبدأ من الـ 8 مساء وحتى الـ 5 صباحا.

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وقال هيكل إنه سيجرى تخصيص رقم لكل محافظة من أجل الاستفسار عن كورونا يحدده المحافظون، إضافة إلى زيادة عدد الوحدات الصحية لمتابعة حالات كورونا، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء كلف بمتابعة أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة.

وفي صحيفة “الأهرام” أبرزت تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للوزراء المعنيين بوضع ضوابط للمستشفيات الخاصة التي بدأت المشاركة في علاج المواطنين من فيروس كورونا، بعنوان “مدبولي: سقف محدد لتكلفة علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة”.

وطالب رئيس الوزراء بأن يكون هناك سقف محدد لتكلفة العلاج، خصوصًا أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا مبالغًا فيه لتكلفة عدد من هذه المستشفيات، مشددا على ضرورة توفير جميع المستلزمات الطبية في المستشفيات، وتقديم خدمة متميزة للمواطنين.

وعن وزيرة الصحة، نقلت “الأهرام” تصريحها عن عدد وحدات الرعاية الأساسية، المسؤولة عن توزيع العلاج، ومتابعة المخالطين والحالات الإيجابية في العزل المنزلي، مشيرة إلى أنها وصلت إلى نحو 5 آلاف و13 وحدة على مستوى الجمهورية.

وعن بدء صرف معاشات شهر يونيو، أبرزت صحيفة “الجمهورية” تأكيد وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، ببدء صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الآلية اليوم.

وتحت عنون “معاشات يونيو من (الصراف الآلي) اليوم.. 8.3 مليون مستحق يصرفون 15.28 مليار جنيه”، أوضحت الصحيفة أن الوزيرة شددت على اتخاذ الاستعدادات اللازمة لصرف المعاشات لما يزيد على 8.37 مليون مستحق.

وذكرت الصحيفة أن الوزارة أكدت توفيرها كل وسائل الحماية الطبية اللازمة للعاملين في منافذ الصرف وإدارة الأمن وخدمة المواطنين، وتطهير المنافذ بشكل دوري قبل بدء عملية الصرف، مشيرة إلى أن القباج اعتمدت خطة لصرف معاشات يونيو، بما يضمن سلامة الموطنين، حيث يصرف لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل، ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد، خلال أيام الإثنين والثلاثاء 1 و2 يونيو الجاري، وصرف معاشات الأكثر من 1000 حتى 2000 جنيه يومي الأربعاء والخميس، أما معاشات أكثر من 2000 حتى 3000 جنيه يومي الأحد والاثنين 7 و8 من الشهر ذاته، ومن يزيد معاشهم على 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة اعتبارا من يوم الثلاثاء 9 يونيو، إضافة إلى صرف المعاشات المحولة على البنوك لأصحاب المعاشات والمستفدين عنهم، اعتبارا من صباح اليوم.

وسلطت صحيفة “الأهرام” الضوء على استمرارا جهود القوات المسلحة المكثفة في مكافحة الإرهاب، خلال الأسبوع الماضي، وتحت عنوان “مقتل 19 إرهابيا في عمليتين للقوات المسلحة بشمال سيناء”، أفادت بأنه بناء على معلومات استخباراتية بوجود عناصر تكفيرية في عدة أوكار إرهابية، بمحيط مدن بئر العبد والشيخ زويد ورفح في شمال سيناء، نفذ أبطال القوات المسلحة عمليتين بضرب عدة أوكار إرهابية في محيط مدن بئر العبد والشيخ زويد ورفح.

وأوضحت أن العملية الأولى أسفرت عن مقتل 3 تكفيريين شديدي الخطورة عثر بحوزتهم على بنادق آلية وقنابل يدوية ودانات “آر.بي.جيه”، كما دمرت عناصر المهندسين العسكريين خمس عبوات ناسفة تمت زراعتها لاستهداف قواتنا على محاور التحرك.

وأشارت إلى أن القوات الجوية نفذت عددًا من القصفات المركزة لعدة تمركزات للعناصر التكفيرية في عدد من البؤر الإرهابية، أسفر عنها مقتل 16 عنصرا تكفيريا واستهداف وتدمير عربتي دفع رباعي، ومخزن يحتوي على كمية كبيرة من العبوات الناسفة والدعم اللوجيستي لتلك العناصر الإرهابية.

وتمكنت قوات حرس الحدود من ضبط عدد من المهربين وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة وعدد من عربات الدفع الرباعي، وضبطت كميات كبيرة من لفافات المخدرات مخبأة داخل عدد من السيارات، إضافة إلى عربة محملة بمبالغ نقدية كبيرة تصل إلى 200 ألف دولار بنفق الشهيد أحمد حمدي.

تحت عنوان “30 مليون كمامة شهريا لتلبية احيتاجات السوق المحلي”.. ألقت صحيفة “الأخبار” الضوء على تأكيد نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، التزام قطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة بتلبية احتياجات السوق المحلية من الكمامات المصنوعة من القماش، وفقا لمعايير واشتراطات الجودة التي اعتمدتها الوزارة ووزارة الصحة بأسعار في متناول المواطن البسيط.