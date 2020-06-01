“الداخلية” تكشف نتائج تحاليل المخالطين لموظف “طرة” المتوفى بكورونا

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أوضحت وزارة الداخلية، في بيانٍ صدر عنها اليوم، صحة ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة موظف في سجن طرة، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، ومخالطته لعددٍ كبير من العاملين.

وأكدت الوزارة، أنه على خلفية ما جرى تداولته على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة أحد الموظفين العاملين في سجن طرة، خلال إجازته، وأن الموظف أجرى خلال تلك الإجازة تحليل فيروس كورونا، ووفاته إلى رحمة الله قبل ظهور نتيجة التحليل، والذى تبين إيجابية إصابته بالفيروس التاجي، ولم يجر تحديد سبب الوفاة حتى الآن.

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وأكدت الوزارة أن قطاع السجون إتخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، وأجرى فحوصات لكل المخالطين للموظف المشار إليه بموقع العمل؛ من أجل التأكد من سلامتهم الصحية، وتبين سلبية الفحوصات وخلوهم من أعراض فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الداخلية، الأحد الماضي، بشأن المعلومات التي جرى تداولها بشأن وفاة موظف في سجن طرة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأشارتإلى أن كل ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والخاص بوفاة أحد الموظفين العاملين في سجن طرة، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” لم يكن في السجن وإنما تبين أن الموظف المشار إليه، كان قد حصل على إجازة من عمله بتاريخ 17 مايو، من أجل العلاج من أحد الأمراض المزمنة.

وأوضحت الوزارة، في بيانها، أن الموظف أجرى خلال تلك الفترة المشار إليها تحليل فيروس كورونا في مستشفى حميات إمبابة، مشيرة إلى أن الموظف توفي إلى رحمة الله، قبل أن تظهر نتيجة تحليله الخاصة بالفيروس، وأن النتيجة أكدت إيجابية إصابته بالفيروس التاجي، ولم يجر تحديد سبب الوفاة حتى الآن.

وتابع البيان بأن الوزارة اتخذت على الفور كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، من أجل تعقيم موقع عمل المتوفى، مشيرة إلى أنه يجرى حاليا فحص المخالطين له من أجل التأكد من سلامتهم صحيًا، على الرغم من مرور أكثر من 14 يوما على عدم وجوده في عمله.