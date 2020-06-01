مع بدء صرفها.. قائمة أسعار السلع التموينية عن شهر يونيو

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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاثنين، صرف السلع التموينية عن شهر يونيو من منافذ التموين، ومنافذ جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية، بواقع 50 جنيهًا للفرد داخل البطاقة التموينيه حتى ٤ أفراد، إضافة إلى صرف نقاط الخبز عن شهر مايو.

وأكدت الوزارة صرف السلع التموينية من الساعة السابعة صباحًا حتى السابعة مساءً، وشددت الوزارة على أنها تشدد الرقابة على بدالي التموين ومنافذ التموين، مطالبة بااتباع الإجراءات اللازمة؛ لمنع تفشي فيروس كورونا من خلال وجود مسافة بين كل مواطن خلال صرف المقررات التموينية.

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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاثنين، صرف السلع التموينية عن شهر يونيو من منافذ التموين، ومنافذ جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية، بواقع ٥٠ جنيهًا للفرد داخل البطاقة التموينيه حتى ٤ أفراد، إضافة إلى صرف نقاط الخبز عن شهر مايو.

وأكدت الوزارة صرف السلع التموينية من الساعة السابعة صباحًا حتى السابعة مساءً، وشددت الوزارة على أنها تشدد الرقابة على بدالي التموين ومنافذ التموين، مطالبة بااتباع الإجراءات اللازمة؛ لمنع تفشي فيروس كورونا من خلال وجود مسافة بين كل مواطن خلال صرف المقررات التموينية.

وننشر قائمة السلع التموينة وأسعارها، وِفقًا لقرار وزير التموين، وهي:

كيلوجرام سكر معبأ بـ 8.5 جنيه.

لتر زيت خليط بـ 17 جنيهًا.

كيلوجرام أرز معبأ بـ 8 جنيهات.

500 جرام جبنة تتراباك بـ 9.5 جنيه.

40 جراما شاي ناعم بـ 3 جنيهات.

لبن جاف 125 جراما بـ 17 جنيهًا.

خل 5% 900 جرام بـ 4.25 جنيه.

كيلوجرام دقيق معبأ بـ 6.50 جنيه.

صلصة 200 جرام بـ 4.75 جنيه.

مسلى صناعي 800 جرام بـ 17.25 جنيه.

كيلوجرام مسحوق أوتوماتيك بـ 15.75 جنيه.

مسحوق يدوي 800 جرام بـ 10.50 جنيه.

– صابون غسيل 125 جرامًا بـ 2.25 جنيه.

– صابون تواليت 125 جرامًا بـ 5.50 جنيه.