اللجنة العلمية لكورونا: دواء ريمديسفير في مصر خلال أسبوع

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أعلنت الدكتورة جيهان العسال عضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا “كوفيد – 19″، أن مصر تشارك في التجارب السريرية منذ بداية أزمة انتشار الفيروس مثل باقي دول العالم، مشيرة إلى أنها تعمل في اتجاهين من أجل محاربة جائحة كورونا.

وأوضحت عضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، في مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” على فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الاثنين، أن الاتجاه الأول عبارة عن إجراء تجارب من أجل محاولة إيجاد عقار مضاد للمرض، والاتجاه الثاني هو محاولة التوصل إلى عقار يساعد على الشفاء منه.

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وقالت العسال إن هناك نحو 22 بحثا تحت التجربة، وإن بعض النتائج ظهرت والبعض الآخر لا يزال تحت الدراسة، موضحة أن منها لقاح “أفيجان” الياباني، والأخرى سيجرى البدء فيها.

وأضافت أن هناك أيضًا بحثًا أمريكيًا حصل على موافقة منظمة الصحة العالمية، تشارك في تجربته مصر، مؤكدة: “نحن في مرحلة تجميع بيانات البحث من أجل نشرها لمعرفة النتائج.. مصر تشارك في تجارب ريمديسفير التي أعلنت عنه الولايات المتحدة الأمريكية”

وأكدت توفير عقار ريمديسفير في مصر خلال أسبوع، مشيرة إلى أن هناك أدوية كثيرة يعاد استخدامها وتجربتها في كورونا فضلا عن البلازما مع تطوير البروتوكولات العالمية المستخدمة في علاج فيروس كورونا باستمرار.

وتابعت بأن أبحاث البلازما يجرى العمل عليها بالفعل، حيث أثبتت نجاحها بشكلٍ جيد، مطالبة المتعافين التبرع بالبلازما لمساعدة الحالات الحرجة.