بدأت اليوم.. الأرصاد تفاصيل الموجة الحارة وموعد انتهائها

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أعلن الدكتور محمود شاهين مدير وحدة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن خبرء الأرصاد يتوقعون ارتفاع درجات الحرارة بدءا من اليوم الاثنين وحتى الأربعاء المقبل.

وقال مدير وحدة التنبؤات الجوية، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إنه كان من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 39 درجة مئوية في نهاية الأسبوع الماضي على القاهرة، خلال الأيام المقبلة؛ مشيرا إلى أن الصور الحديثة التي التقتتها الأقمار الصناعية توضح أن درجات الحرارة ستكون أقل من هذا.

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وأضاف أن درجات الحرارة ستسجل على القاهرة بداية من اليوم وحتى يوم الجمعة المقبل من 34 حتى 31 درجة مئوية، وستكون على السواحل الشمالية بين 33 لـ 27 درجة مئوية، وستسجل الحرارة على شمال وجنوب الصعيد من 33 إلى 42 درجة مئوية، مشيرا إلى أن درجات الحرارة سترتفع اليوم فقط، لكنها ستظل مرتفعة إلا أن حدتها ستقل بداية، من يوم الثلاثاء، وستستمر على هذا المعدل حتى نهاية الأسبوع.

وأوضح شاهين أنه ستتكون شبورة مائية خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر، وستكون على الوجه البحري والسواحل الشمالية والأماكن القريبة من الزراعات، وستشهد حركة الرياح اليوم نشاطا ملحوظا على بعض المناطق من جنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

وأكد شاهين أن حالة الطقس لا تزال مائلة للبرودة خلال ساعات الليل على أغلب المناطق، حيث تتراوح درجات الحرارة من 18 إلى 23 درجة مئوية.