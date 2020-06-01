مدبولي: 3 محافظات استحوذت على 50% من إصابات كورونا

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عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعا لمجلس المحافظين من خلال تقنية “فيديو كونفرانس”.

ورحب رئيس الوزراء، في بداية الاجتماع، بالدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الذي انضم إلى الاجتماع اليوم عقب تعافيه من فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، سائلاً الله أن يحفظ مصر وشعبها من هذه الجائحة.

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وأكد رئيس الوزراء أنه حتى يوم 31 مايو 2020، كانت محافظات “القاهرة والجيزة والقليوبية” هي أكبر 3 محافظات، في معدلات الإصابة بالفيروس التاجي، مشيرا إلى أن محافظة القاهرة شهدت ضغطا كبيرا، إذا استحوذت المحافظة وحدها على أكثر من 50% من عدد المصابين بالوباء.

وأوضح مدبولي أن محافظات المنوفية والفيوم والإسكندرية والبحيرة والشرقية والغربية، جاءت في الترتيب من حيث ارتفاع معدل الإصابات، مشيرا إلى أنه على الرغم من وجود تزايد واضح في عدد الصابين بفيروس كوورنا في تلك المحافظات فإن الوضع لا يزال تحت السيطرة.