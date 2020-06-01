“لا تحتمل تقاعسا”.. مدبولي يمنح المحافظين كل الصلاحيات للتعامل مع أزمة كورونا

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عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعا لمجلس المحافظين من خلال تقنية “فيديو كونفرانس”.

واستهل رئيس الوزراء اجتماع، الترحيب بالدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الذي انضم إلى الاجتماع اليوم عقب تعافيه من فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، سائلاً الله أن يحفظ مصر وشعبها من هذه الجائحة.

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ومنح رئيس الوزراء المحافظين كامل الصلاحيات من أجل التعامل بمنتهى الحسم مع ملف انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذه المرحلة لا تحتمل تقاعسًا في أداء أي مسؤول من أجل مواجهة أزمة انتشار جائحة كورونا.

وقال رئيس مجلس الوزراء إن أي مشكلة قد تواجه المحافظين يجرى التنسيق مع وزارة الصحة والسكان مباشرة لحلها على الفور؛ باعتبار أن كل محافظ لديه عدد محدود من المستشفيات التابعة له، ويمكنه المرور عليها بصفة يومية من أجل الاطمئنان على توافر هذه المستلزمات الطبية بها.

واستعرض المحافظون موقف الإصابات بفيروس كورونا المستجد، ومتابعة المخالطين إضافة إلى جهود مواجهة الفيروس، وموقف توافر المستلزمات الطبية في المستشفيات المختلفة.

وأكد عدد من المحافظين، أنهم أعدوا خطوطا ساخنة من أجل الرد على شكاوى المواطنين، واستفساراتهم بشأن التعامل مع فيروس كورونا، موضحين أنه جرى تدريب عددٍ من الأطقم، من أجل الرد على جميع الاستفسارات، وتوجيه المواطنين إلى المستشفيات المتخصصة.

وقدم عدد من المحافظين تقارير من أجل متابعة موقف المصريين العالقين في الخارج، الذين جرى عودتهم إلى مصر، وعزلهم صحيًا سواء في الفنادق أو المدن الجامعية.