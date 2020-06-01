منها متابعة التزام الأطقم الطبية.. توجيهات عاجلة من “الوزراء” للمحافظين بشأن كورونا

وجود هذا الخبر على أي موقع بخلاف (مصر 365) يعني أن المحتوى مسروق ولا يوجد إذن من مصر 365 لنشر الخبر.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعا لمجلس المحافظين من خلال تقنية “فيديو كونفرانس”.

ورحب رئيس الوزراء، في بداية الاجتماع، بالدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الذي انضم إلى الاجتماع اليوم عقب تعافيه من فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، سائلاً الله أن يحفظ مصر وشعبها من هذه الجائحة.

Advertisements

ووجه مدبولي أجهزة الدولة بضرورة بذل قصارى جهدها، والمتابعة يوميا، خلال فترة الأسبوعين المقبلين، مشددا على ضرورة التعامل بمنتهى الصرامة والشدة.

كما وجه المحافظين بضرورة المتابعة الجادة، من أجل انضباط المواطنين وسلوكياتهم فيما يتعلق بالتباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامة الطبية في الأماكن العامة والمغلقة ووسائل النقل الجماعي.

كما طالب رئيس الوزراء بضرورة التعامل بحسم مع ما قد يواجهونه من عدم التزام الأطقم الطبية بالوجود في مواعيد النوبتجيات الخاصة بهم في المستشفيات.

ووجه رئيس الوزراء المحافظين بالاطمئنان بصفة يومي على توافر المستلزمات الطبية بجميع المستشفيات التابعة لكل محافظة، وأن يطلب تقريرا يوميا بالإمدادات بها، بحيث يكفي هذا الحجم الاحتياجات اللازمة للمستشفيات، وألا يكتفي أي محافظ بالتأكد من توافرها، بل التأكد من وصولها للأطقم الطبية.

واستعرض المحافظون موقف الإصابات بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم، وكذا جهود مواجهة كورونا، إضافة إلى موقف توافر المستلزمات الطبية في المستشفيات المختلفة، وأكد عدد من المحافظين أنهم بدأوا بالفعل في إعداد خطوط ساخنة للرد على شكاوى المواطنين، واستفساراتهم بشأن التعامل مع فيروس كورونا.

وأشار المحافظون إلى أنه جرى تدريب عدد من الأطقم، من أجل للرد على الاستفسارات، وتوجيه المواطنين إلى المستشفيات المتخصصة، مقدمين عددا من التقارير بشأن متابعة موقف المصريين العالقين في الخارج، الذين عادوا إلى مصر، وعزلهم صحيا سواء في الفنادق أو المدن الجامعية.