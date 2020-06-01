الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 1 يونيو في مصر .. ارتفاع جديد في أعداد المصابين

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أعلنت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم الإثنين الموافق 1 يونيو 2020 عن آخر تطورات أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى جميع محافظات الجمهورية، حيث باتت نسبة المصابين والوفيات في ارتفاع جنوني بشكل متواصل مثلما كان الحال تماماً في الأيام الماضية.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي الخاص بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان في بيان رسمي، أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس المستجد في مصر قد وصل إلى 6297 حالة، وذلك من أصل 7149 حالة تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية.

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وأشار أيضاً إلى أن وزارة الصحة والسكان وفرق قطاع الطب الوقائي قد رصدت اليوم الإثنين 1399 إصابة جديدة بذلك المرض على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وبالتالي ارتفع إجمالي عدد المصابين من خلال وصوله إلى 26384 حالة، مع ضرورة التأكيد على أن كافة المصابين يلقون أفضل رعاية طبية ممكنة سواء في مستشفيات العزل أو حتى في نزل الشباب.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في البيان على أن إجمالي عدد وفيات ذلك الوباء في مصر إلى غاية الآن قد وصل إلى 1005 حالة وفاة، وخاصة بعدما تم تسجيل اليوم الإثنين 46 حالة وفاة جديدة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وإليكم الآن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في مصر اليوم الإثنين 1 يونيو 2020:

إجمالي عدد المصابين / 26384.

عدد المصابين الجدد / 1399.

إجمالي عدد الوفيات / 1005.

عدد الوفيات الجدد / 46.

إجمالي عدد المتعافين / 6297.

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