وزير التعليم العالي يؤكد احتمالية وصول مصر إلى مليون إصابة بفيروس كورونا قريباً

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أثار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي حالة كبيرة من الجدل في صباح اليوم الإثنين، وذلك بخصوص توقعاته لأزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد في مصر على مستوى جميع محافظات الجمهورية خلال المرحلة القادمة.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار خلال مقطع فيديو له صباح اليوم من داخل المجلس الأعلى للجامعات أنه يتوقع أن تسجل مصر مليون إصابة بفيروس كورونا قريباً للغاية، نظراً إلى الارتفاع المتواصل في أعداد المصابين على مدار الأيام الماضية.

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وأشار أيضاً إلى أنه سبق وأن توقع أن تصل أعداد المصابين إلى أكثر من 50 ألف حالة قبل تفشي الوباء في الأشهر الماضية، وذلك يرجع بدون أدنى شك إلى سلوكيات معظم المواطنين في الشارع المصري التي تعتمد بالدرجة الأولى على عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية التي أقرتها الدولة المصرية ممثلة في مجلس الوزراء إضافة إلى وزارة الصحة والسكان.

وشدد الدكتور خالد عبد الغفار في حديثه على أن استمرار عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية مثل التباعد الاجتماعي أو ارتداء الكمامات، سوف يؤدي مباشرة إلى تزايد أعداد المصابين بصفة يومية مثلما حدث تماماً في الآونة الأخيرة.

وأضاف أيضاً أن معدل نمو الفيروس المستجد في مصر كان قد بلغ 5% في الأشهر الماضية، ولكن في ظرف الأيام العشرة الماضية ارتفع ذلك المعدل من خلال وصوله إلى 6.5% في مؤشر خطير جداً بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار في تصريحاته أن هذه النسبة سوف تتغير مع مرور الوقت وعلى إثر ذلك سوف يتم وضع العديد من السيناريوهات الجديدة، على أمل ألا تضطر الحكومة المصرية إلى فرض العزل الكامل في يوم من الأيام على المواطنين، نظراً إلى حجم الخسائر الضخمة التي سوف تعود على الجميع من وراء ذلك العزل.

يُذكر أن وزير التعليم العالي قد أكد اليوم أيضاً أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر قد وصل إلى 117 ألف حالة وليس فقط 24 ألف، وذلك بناءً على النموذج الافتراضي وليس البيانات التي تعلنها وزارة الصحة والسكان.

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