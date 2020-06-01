حصيلة إصابات كورونا في السويس تسجل ارتفاعاً جديداً لليوم الثاني توالياً

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لا تزال محافظة السويس تعاني بشدة لليوم الثاني على التوالي بسبب تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، وذلك بناءً على نتائج العينات التي تظهرها التحاليل التي تجريها مديرية الشؤون الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان لكافة المخالطين للحالات التي تم التأكد من إصابتها في وقت سابق.

وأكد مصدر مسؤول في مديرية الشؤون الصحية في محافظة السويس أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس المستجد قد وصل إلى 292 حالة حتى هذه اللحظة، وخاصة بعدما تم رصد اليوم الإثنين 27 إصابة جديدة في كافة أرجاء المحافظة.

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وأشار أيضاً إلى أن معدل الوفيات لا يزال منخفضاً مثلما كان الحال تماماً طيلة الأشهر الماضية، حيث توفي اليوم حالة وحيدة فقط لا غير وذلك يرجع إلى المجهودات الهائلة التي تبذلها مختلف الأطقم الطبية من أجل رعاية المصابين والاهتمام بها ومحاولة إبقاء كلاً منهم على قيد الحياة، علماً بأن إجمالي عدد الوفيات في محافظة السويس قد وصل إلى 18 حالة وفاة.

وشدد المصدر على أن جميع المصابين الجدد قد تم توزيعهم بناءً على بروتوكول علاج مرضى كورونا الذي أقرته وزارة الصحة والسكان، حيث تم نقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات العزل أو مستشفيات الحميات بمعنى أصح.

وأضاف أيضاً أن الحالات التي ظهرت عليها الأعراض بشكل واضح ولكنها ليست في حالة متأخرة قد تم نقلها إلى التأمين الصحي، فيما تم فرض العزل المنزلي على جميع الحالات الأخرى التي إما تعاني من أعراض بسيطة جداً غير ظاهرة أو حتى لا تعاني من أي أعراض على الإطلاق.

وباتت مصر بجميع محافظات الجمهورية تعاني بشدة بسبب ذلك الوباء خلال الأيام القليلة الماضية، وتحديداً منذ انطلاقة الأسبوع الأخير من شهر رمضان الكريم، كما ارتفع نسق المصابين أكثر مع حلول موعد عيد الفطر المبارك، أما بعد نهاية عيد الفطر فقد زادت الأعداد بشكل جنوني لا مثيل له تماماً، على أمل أن يعود المعدل لكي ينخفض من جديد في منتصف شهر يونيو الحالي مثلما تشير كل التكهنات.

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