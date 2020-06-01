مواعيد عمل أتوبيسات هيئة النقل العام الجديدة بعد تعديل مواعيد حظر التجوال

وجود هذا الخبر على أي موقع بخلاف (مصر 365) يعني أن المحتوى مسروق ولا يوجد إذن من مصر 365 لنشر الخبر.

يترقب الشارع المصري مواعيد عمل أتوبيسات هيئة النقل العام الجديدة انطلاقاً من يوم غداً الثلاثاء، وذلك تزامناً مع التعديل الذي أقره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مواعيد فترة حظر التجوال على المواطنين من أجل محاولة الحد من تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام بالعاصمة المصرية القاهرة خلال تصريحات صحفية له اليوم الإثنين، أن مواعيد عمل أتوبيسات هيئة النقل العام قد تم تغييرها بالكامل بدلاً من المواعيد القديمة حتى تواكب فترة حظر التجوال الجديدة.

Advertisements

وأشار أيضاً إلى أن مواعيد فترة حظر التجوال الجديدة باتت انطلاقاً من الساعة الثامنة مساءً إلى غاية الساعة الخامسة صباحاً بصفة يومية، وبناءً على ذلك أصبح موعد خروج أتوبيسات هيئة النقل العام إلى الشوارع بداية من الساعة الخامسة والنصف صباحاً بدلاً من الساعة السادسة والنصف صباحاً.

وشدد اللواء رزق علي في حديثه على أن أتوبيسات هيئة النقل العام سوف تنهي عملها في تمام الساعة السابعة مساءً مثلما كان الحال تماماً قبل شهر رمضان الكريم الماضي، نظراً لأن فترة حظر التجوال تبدأ من الساعة الثامنة مساءً لذا تحتاج الأتوبيسات إلى ساعة تقريباً من أجل العودة من جديد إلى الجراح المخصص لها.

يُذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أقر يوم أمس الأحد ذلك التعديل الحديد على مواعيد حظر التجوال، حتى لا يكون هناك فرصة أمام أي مواطن من أجل كسر الحظر والخروج إلى الشوارع في مثل هذه الأوقات التي يعاقب عليها القانون بغرامة مالية ضخمة إضافة إلى احتمالية الدخول إلى السجن.

وتأمل الدولة المصرية بكافة مؤسساتها أن تتكاتف خلال المرحلة القادمة حتى تتمكن من عبور محنة ذلك الوباء بسلام وأمان بدون خسائر ضخمة سواء في الأرواح البشرية أو حتى على الصعيد الاقتصادي، علماً بأن إجمالي عدد المصابين بذلك الفيروس المستجد قد تخطى حاجز 24 ألف إصابة حتى هذه اللحظة مع احتمالية ارتفاع ذلك الرقم بنسبة كبيرة للغاية.

إقرأ أيضاً: حصيلة إصابات كورونا في السويس تسجل ارتفاعاً جديداً لليوم الثاني توالياً