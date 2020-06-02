الصحة تحدد أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة

وجود هذا الخبر على أي موقع بخلاف (مصر 365) يعني أن المحتوى مسروق ولا يوجد إذن من مصر 365 لنشر الخبر.

أسعار علاج فيروس كورونا، بعدما حددت وزارة الصحة، أسعار علاج فيروس كورونا المستجد، في المستشفيات الخاصة، بعد قرار الحكومة بوضع ضوابط للمستشفيات الخاصة التي تشارك في علاج المواطنين من الوباء، بعدما شهدت ارتفاعاً مبالغاً فيه خلال الفترة الأخيرة، من حيث تكلفة العلاج والعزل.

ووافقت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، على مقترح رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية، الدكتورة نهال الشاعر، بتحديد أسعار العلاج للمرضى بداخلها، بعد ورود العديد من الشكاوى بالمغالاة في تكاليف العلاج من فيروس كورونا داخل المستشفيات الخاصة.

Advertisements

وجاءت تكلفة العلاج كالتالي:

– تكلفة اليوم الواحد للمريض بالعزل في القسم الداخلي تتراوح من 1500 إلى 3000 جنيه.

– تكلفة اليوم الواحد للمريض في الرعاية المركزة شاملة جهاز التنفس الصناعي تتراوح من 7500 جنيه إلى 10000 جنيه.

– تكلفة اليوم الواحد للمريض في الرعاية بدون جهاز التنفس الصناعي من 5000 جنيه إلى 7000 جنيه.

وقالت وزارة الصحة، إن الأسعار الجديدة تشمل الخدمة والمستلزمات وأجور الأطباء والتمريض والإقامة الكاملة وكذلك التحاليل والأشعة، ومستلزمات مكافحة العدوى والمستلزمات الطبية.