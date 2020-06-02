“الصحة” تحدد شروط عزل مصاب كورونا في المستشفى

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قال مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، الدكتور خالد مجاهد، إن الوزارة تقدر حالة الهلع الموجودة لدى المواطنين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف د. مجاهد، في تصريحات تليفزيونية، إن هناك بروتوكول وضعته وزارة الصحة للعلاج حال الشعور بأعراض، على أن يقيم الطبيب الحالة، ومن خلال في الفحوصات والتحاليل يحدد طريقة العلاج.

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وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن المواطن الذي تثبت إصابته بفيروس كورونا يحصل على “حقيبة” بروتوكول العلاج كاملة، ويتوجه للمنزل حال إذا كانت حالته مستقرة.. مشيرا إلى أن الطبيب هو من يحدد إما بعلاج المواطن في المنزل أو توجيهه إلى مستشفى العزل.

وأشار إلى أن وزيرة الصحة د. هالة زايد، تعقد اجتماعات مستمرة مع مديري الإدارات الطبية بالمحافظات، لمتابعة خطة العمل لمواجهة فيروس كورونا، والتأكد من توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بجميع المستشفيات.

وقال د. مجاهد، إن الوزيرة أشارت إلى إمداد محافظة القاهرة بـ 65 قافلة طبية ثابتة ومتحركة، وذلك لصرف حقيبة الأدوية والمستلزمات الوقائية بمواقع العمل بالمشروعات القومية الكبرى لاستمرار عجلة الإنتاج، وكذلك المناطق الأعلى في نسب الإصابة بالفيروس.